Свадьба мечты: российская гимнастка уехала во Францию

Чемпионка России и бронзовая призерка чемпионата мира Самира Мустафаева сыграла свадьбу с Ником Кондратюком. Пара вместе уже давно. Они познакомились в Сети и, по словам, Самиры, быстро поняли, что созданы друг для друга. О своем супруге Мустафаева рассказывает немного. Известно, что Ник давно занимается бизнесом и на несколько лет старше своей знаменитой жены.



Отметим, что Самира Мустафаева ушла из спорта в 2013 году – сказались постоянные травмы. После небольшого перерыва она открыла собственную студию стретчинга. Dni.Ru показывает галерею счастливой пары.