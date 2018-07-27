Скандальная слава Карины Мишулиной Россия на ЧМ Метаморфозы Меладзе Звездные детки отпраздновали выпускной Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви"

Самое читаемое

"Довел бабку!": россияне возмущены новым интимным фото Солнцева с женой-пенсионеркой
Больной раком Юдашкин выглядит худее красавицы-жены
Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психушку
Ксения Стриж опровергла слухи об усыновлении
Выпущено официальное объявление о закрытии Крымского моста
партнеры
Пятница 27 июля
Лента новостей
19:44
С заносчивой Цымбалюк-Романовской сбили спесь
19:38
Удрученный новостью о болезни Резник решил обвенчаться
19:17
Журналист пропал после командировки на музыкальный фестиваль
19:11
Ротару разочаровала нелепым нарядом
18:59
Бывшего охранника бен Ладена освободили из-за отсутствия обвинения
18:41
Закрытие "Дома-2" довело Бузову до капельницы
18:32
Новое шоу Дружко взорвало Сеть (видео)
18:17
60-летняя Елена Кондулайнен показала себя в мини-бикини
18:14
Что означает новый стиль работы Госдумы
18:11
Полицейского в центре Москвы изрезали ножом (видео)
18:05
Вслед за Кобзоном: 80-летний Резник срочно доставлен в больницу
17:43
Свадьба мечты: российская гимнастка уехала во Францию
17:34
Затравленная Шубская объяснила решение рожать в Америке
17:31
Леди Гага возбудила поклонников фото в прозрачном платье
17:22
К чему снится отцовство
17:20
Умер бывший тренер ЦСКА
17:05
Госдума ударно поработала в весеннюю сессию
16:55
Названа самая опасная страна для родов
16:43
"Чувак обделался при мне": Зверев нарушил молчание после скандала с сыном
16:21
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
16:09
Путин оценил неуклюжие потуги Трампа
16:06
"Через месяц течка": Фриске отказали в операции
15:48
Британия отказалась выдавать террористов из-за угрозы казни
15:41
Украину превратили в полигон ядерной войны с Россией
15:22
Волочкова с сальными волосами и в развратном платье пришла в суд
15:21
Невнимательный мужчина утопил спящего сына в реке
15:18
Пропавшую звезду фильма "Маленькая Вера" нашли на улице
15:15
Сергей Неверов о весенних приоритетах "ЕР"
15:06
Украина возрадовалась "тяжелому ранению" Захарченко
14:55
Бес попутал: подмосковный священник зарезал в лесу молодую жену
14:48
Умер известный российский журналист
14:36
Звезда "Дома-2" сделала аборт из-за предательства любимого
14:23
Мигель пообещал "жесть" вернувшемуся Дружинину
14:21
Главные события Москвы с 27 июля по 2 августа
14:13
Поющий русский шансон таец очаровал Сеть (видео)
14:12
Макрон впервые высказался о сексе с мужчиной
14:07
Официальное заявление ТНТ о сносе "Дома-2"
13:53
60 ударов ножом: защищавшая маму девочка погибла от рук многодетного отца
13:44
Киркоров потряс Азербайджан своими перьями
13:40
Совет на выходные
13:39
На Калужском шоссе открылся новый разворотный тоннель
13:35
В убийстве фигуриста Дениса Тена замешана девушка
13:15
Везший водку водитель протаранил подъезд и сбил трех человек
13:12
Россиянин убил брата сигаретой
12:52
Сильно располневшая Нюша повеселилась на свадьбе
12:48
Целый гарем: у Трампа внезапно обнаружили трех тайных любовниц
12:46
"У меня больше, чем у Киркорова!": популярный певец измерил достоинство линейкой
12:43
На вокзале в Москве убили 30-летнего мужчину
12:35
Ведущий Первого канала взбесил "глупым" вопросом Боярскому
12:18
Вор-неудачник обчистил квартиру на 600 тысяч рублей и тут же был пойман
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"В мою кровь подмешали мужскую ДНК": Мишулина о гнусном подлоге Еремеева
Цымбалюк-Романовскую отдали под суд
"Не сдавайтесь": народ молится за беспомощного Моисеева
Мать зверски убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя
Израильские врачи не спасли Караченцова от онкологии
Шикарная Захарова в мини возбудила Баку рассказом про точку
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Июль 27, 2018
просмотры: 123

Свадьба мечты: российская гимнастка уехала во Францию

567

Чемпионка России и бронзовая призерка чемпионата мира Самира Мустафаева сыграла свадьбу с Ником Кондратюком. Пара вместе уже давно. Они познакомились в Сети и, по словам, Самиры, быстро поняли, что созданы друг для друга. О своем супруге Мустафаева рассказывает немного. Известно, что Ник давно занимается бизнесом и на несколько лет старше своей знаменитой жены.

Отметим, что Самира Мустафаева ушла из спорта в 2013 году – сказались постоянные травмы. После небольшого перерыва она открыла собственную студию стретчинга. Dni.Ru показывает галерею счастливой пары.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзене"!

поделиться

комментарии

Киркоров потряс Азербайджан своими перьями

Артисты выступили на фестивале "Жара"

567

Актер Брэд Питт стал похож на своих подружек

Фанаты заметили любопытную деталь

567

Меган Маркл и принц Гарри показали нежные чувства на людях

Супруги поцеловались на благотвориетльном турнире

567

Регина Тодоренко и Влад Топалов: яркая история любви

Молодые люди объявили о своей свадьбе

567

Киркоров утер нос выскочке Бузовой

Поп-король обставил телеведущую

567

Крик души Лолиты: "Я не заразная, не бойтесь!"

Певица просила народ подойти поближе

567

16-летняя дочь Григория Лепса потрясла Юрмалу

Наследница артиста покоряет сцену

567
567

Барановская окунулась в грязь на отдыхе

Телеведущая путешествует с детьми

567

Черышев резвится с молоденькой красоткой после триумфа на ЧМ-2018

Футболист восстанавливается после тяжелого турнира

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Разгоряченная невеста прилюдно закатила Баскову скандал

Красавица хныкала и просилась на ручки
Шоу-бизнес

"Вы садистка!": взбешенный Садальский набросился на Максакову

Скандально известный актер уличил певицу во лжи

Политика

Наталье Поклонской предложили уйти
"Не спать": Путин взбодрил закисших коллег перед важной встречей
Путин и Трамп заключили в Хельсинки тайное соглашение
Казус на большой встрече с Путиным (видео)

Шоу-бизнес

С заносчивой Цымбалюк-Романовской сбили спесь
Удрученный новостью о болезни Резник решил обвенчаться
Ротару разочаровала нелепым нарядом
Закрытие "Дома-2" довело Бузову до капельницы

Проишествия

Везший водку водитель протаранил подъезд и сбил трех человек
Украинские депутаты устроили массовое побоище (видео)
Мать зверски убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя
Онанировавший маньяк случайно умер в тюрьме

Lifestyle

"Это мне очень нравится": Пореченков оценил перемены после смерти Табакова
Внук Маяковского раскрыл трагичную историю любви поэта
"Справлялся с трудом": тайны умершего актера из фильма "Любовь и голуби"
Первая жена Высоцкого умерла на руках у наследника
Шоу-бизнес

Снос "Дома-2" грозит катастрофой Ксении Бородиной

В Сети обсуждают сенсационную новость
Регионы

Российский актер скончался после падения в оркестровую яму

Врачи не смогли спасти драматурга
Шоу-бизнес

Иосиф Кобзон в реанимации в тяжелом состоянии

Певец попал в больницу без сознания
Шоу-бизнес

Сильно располневшая Нюша повеселилась на свадьбе

Артистка опубликовала свежее фото

Гороскоп

Совет на выходные
Могут стать помехой: Кончаловский отказался от детей
"Не только секс соединяет": специалист о разводе Валерии и Пригожина
Стало известно об ухудшении здоровья Кудрявцевой после родов

Фоторепортажи

Киркоров потряс Азербайджан своими перьями
Актер Брэд Питт стал похож на своих подружек
Меган Маркл и принц Гарри показали нежные чувства на людях
Регина Тодоренко и Влад Топалов: яркая история любви

Спорт

В убийстве фигуриста Дениса Тена замешана девушка
Марадона тащит под венец молоденькую подружку
В сборной России решили судьбу Черчесова после ЧМ-2018
После ЧМ-2018 болельщик-мексиканец женится на сибирячке

Регионы

60 ударов ножом: защищавшая маму девочка погибла от рук многодетного отца
Российский актер скончался после падения в оркестровую яму
Исполнявшего хиты Королевой маньяка отправили за решетку
Россиянка взбесилась из-за игр и заколола мужа-геймера
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru