Свадьба мечты: российская гимнастка уехала во Францию

Чемпионка
России и бронзовая призерка чемпионата мира Самира Мустафаева сыграла свадьбу с
Ником Кондратюком. Пара вместе уже давно. Они познакомились в Сети и, по
словам, Самиры, быстро поняли, что созданы друг для друга. О своем супруге
Мустафаева рассказывает немного. Известно, что Ник давно занимается бизнесом и
на несколько лет старше своей знаменитой жены.
Отметим, что Самира Мустафаева ушла из спорта в 2013 году – сказались постоянные травмы. После небольшого перерыва она открыла собственную студию стретчинга. Dni.Ru показывает галерею счастливой пары.
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