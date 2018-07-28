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Июль 28, 2018
просмотры: 123

Роскошные фото самой сексуальной россиянки

567

Самой сексуальной девушкой России 2018 года по версии журнала Maxim стала 26-летняя Екатерина Киселева. Красавицу выбрали из десяти финалисток – она получила корону, подарки и возможность попасть на обложку издания в сентябре.

О самой сексуальной девушке России известно немного. Она живет в Новосибирске, работает в модельном агентстве и любит путешествовать.

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