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Июль 28, 2018
просмотры: 123

Красавица-официантка снялась голой и вышла замуж за принца

567

Несколько лет назад история Софии Хелльквист потрясла мир. Девушку работавшую официанткой, а позже ставшую моделью, называли новой Золушкой. Красавице-простолюдинке отдал свое сердце шведский принц Карл Филипп.

Влюбленные поженились 13 июня 2015 года. Сейчас в семье принца и экс-модели подрастают два сына.

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