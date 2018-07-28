Красавица-официантка снялась голой и вышла замуж за принца

Несколько лет назад история Софии Хелльквист потрясла мир. Девушку работавшую официанткой, а позже ставшую моделью, называли новой Золушкой. Красавице-простолюдинке отдал свое сердце шведский принц Карл Филипп.

Влюбленные поженились 13 июня 2015 года. Сейчас в семье принца и экс-модели подрастают два сына.