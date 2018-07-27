Актер Брэд Питт стал похож на своих подружек

Фанаты Брэда Питта заметили любопытную деталь. Будучи в отношениях, голливудский красавчик незаметно мимикрировал под своих подружек. Подчас сходство получалось просто сногсшибательным.
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