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Июль 26, 2018
просмотры: 123

Киркоров утер нос выскочке Бузовой

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Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых российских знаменитостей. На первом месте оказался прославленный хоккеист Александр Овечкин. Чуть ниже оказались лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и поп-король Филипп Киркоров. Кстати, его новоиспеченная подруга Ольга Бузова разместилась только на шестой строчке рейтинга.

Отметим, что впри составлении рейтинга суммировались такие показатели как: доходы, упоминания в СМИ и запросы в "Яндексе".

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