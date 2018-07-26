Киркоров утер нос выскочке Бузовой

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых российских знаменитостей. На первом месте оказался прославленный хоккеист Александр Овечкин. Чуть ниже оказались лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и поп-король Филипп Киркоров. Кстати, его новоиспеченная подруга Ольга Бузова разместилась только на шестой строчке рейтинга.
Отметим, что впри составлении рейтинга суммировались такие показатели как: доходы, упоминания в СМИ и запросы в "Яндексе".
Певица просила народ подойти поближе
Наследница артиста покоряет сцену
Девушка мешала работе
Телеведущая путешествует с детьми
Футболист восстанавливается после тяжелого турнира
Актриса опубликовала отпускные фото
Атлеты, чья жизнь внезапно оборвалась по разным причинам
Алисия Маген работала врачом в ВВС США
Артисты рады долгожданной встрече
Сообщается, что спортсмен потерял много крови
Актриса все еще испытывает к экс-кавалеру сильные чувства
Супруга актера поделилась нерадостными новостями
Певец ответил на самые щекотливые вопросы
Курьез произошел на премьере фильма