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Июль 26, 2018
просмотры: 123

Регина Тодоренко и Влад Топалов: яркая история любви

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Певец Влад Топалов накануне сделал предложение своей девушке – телеведущей Регине Тодоренко. Он выложил фотографию в Instagram, где его невеста показывает обручальное кольцо на пальце. Подпись под фото была довольно лаконичная. "Согласна?" – спросил Топалов. Через несколько минут Регина опубликовала фотографии, где пара обнимается и целуется. "Согласна!" – коротко ответила она. Dni.Ru собрала самые запоминающиеся снимки, чтобы показать историю любви Влада Топалова и Регины Тодоренко.

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