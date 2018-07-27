Меган Маркл и принц Гарри показали нежные чувства на людях

Принц Гарри принял участие в благотворительном турнире по поло. Ежегодный турнир Sentebale ISPS Handa Polo Cup направлен на помощь детям и молодым людям в трудных жизненных ситуациях, а также тем, кто страдает от ВИЧ, в южноафриканских странах Лесото и Ботсване. Не оставила мероприятие без внимания и супруга принца Гарри Меган Маркл.