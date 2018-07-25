16-летняя дочь Григория Лепса потрясла Юрмалу

По всей видимости, у Григория Лепса подрастает достойная смена. Конкуренцию харизматичному артисту составила его родная дочь, 16-летняя Ева. Девушка в составе группы Cosmos Girls выступила на фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале, где произвела фурор.