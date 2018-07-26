Крик души Лолиты: "Я не заразная, не бойтесь!"

Почти семейными посиделками на свежем воздухе "Дорожное радио" отметило 15-летие. Оно начало вещание в маленьком городе Ленинградской области, но постепенно выросло до масштабов страны. Первой песней, прозвучавшей на радиостанции, была композиция Юты, она и открыла праздничный концерт. Но наибольший интерес гостей вызвало как всегда зажигательное выступление Лолиты. "Я не заразная, не бойтесь", – кричала артистка со сцены, призывая зрителей подойти ближе, чтобы петь и танцевать вместе с ней..
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