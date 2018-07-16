Самые яркие кадры закрытия ЧМ-2018

В России завершился чемпионат мира по футболу. Заветный трофей увезли французы. До мундиаля многие опасались, что наша страна не сможет качественно провести турнир такого масштаба. Пресса, особенно британская, пугала болельщиков мифами о злобных русских, но на деле Россия подарила всем любителям футбола праздник, которого мир ранее не видел. Яркой точкой футбольной феерии стала церемония закрытия ЧМ и матч за первое место.