Скандальная слава Карины Мишулиной

Единственная дочь легендарного актера Спартака Мишулина Карина получила популярность после того, как вступила в жесткое противостояние с актером Тимуром Еремеевым, который в конце прошлого года объявил себя сыном актера. Карина утверждает, что он не является ее браком даже после положительного ДНК-теста, якобы подтвердившего родственную связь между Еремеевымм и Мишулиным. В результате день ото дня все более сенсационных подробностей в этом деле Карина Мишулина стала желанной гостьей на различных ток-шоу.
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