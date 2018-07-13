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Июль 13, 2018
просмотры: 123

Скандальная слава Карины Мишулиной

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Единственная дочь легендарного актера Спартака Мишулина Карина получила популярность после того, как вступила в жесткое противостояние с актером Тимуром Еремеевым, который в конце прошлого года объявил себя сыном актера. Карина утверждает, что он не является ее браком даже после положительного ДНК-теста, якобы подтвердившего родственную связь между Еремеевымм и Мишулиным. В результате день ото дня все более сенсационных подробностей в этом деле Карина Мишулина стала желанной гостьей на различных ток-шоу.

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