Макрон оставил пожилую жену ради ЧМ-2018 в России

Сборная Франции впервые с 2006 года пробилась в финал чемпионата мира по футболу. В полуфинальне команда Дидье Дешама со счетом 1:0 обыграла Бельгию. Примечательно, что ради этого матча в Санкт-Петербург прилетел французский лидер Эммануэль Макрон. При этом супругу Бриджит он предпочел оставить дома. Самые яркие кадры с прошедшей встречи – в подборке Dni.Ru.
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