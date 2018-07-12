Украина прощается с Веркой Сердючкой

Россия на ЧМ Метаморфозы Меладзе Звездные детки отпраздновали выпускной Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви" Развратные фото сестры Неймара

Самое читаемое

"Как ты могла, Алла?": друзья в ужасе от поступка Пугачевой
Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
Необычная дочь выглядит старше Алсу
Крымский мост опустел после закрытия
Кудрявцева корчилась в припадке на глазах у сотен людей
партнеры
Четверг 12 июля
Лента новостей
17:57
Опубликовано фото полностью голой Анны Курниковой
17:49
Стая волков держит омичей в страхе
17:39
У 35-летней олимпийской чемпионки нашли рак
17:31
Похорошевшую Волочкову не узнали одетой
17:29
Альпинист из Петербурга погиб в горах Кабардино-Балкарии
17:16
В Тюмени таксист с битой напал на пешехода с собакой
17:10
Ожоги 12% тела: мать с сигаретой спалила коляску с грудным ребенком
17:04
Москва прирастет железными дорогами
16:49
В центре Казани произошло жуткое ДТП
16:46
Новые подробности о конце Верки Сердючки
16:42
Беременная Рапунцель после больницы в истерике набросилась на мать
16:36
Трамп сделал важное заявление по Крыму
16:33
Житель Удмуртии избил отца и бросил в подполье умирать
16:24
Малахов подобрал брошенную жену Грудинина
16:13
"Я с детьми не фотографируюсь": Хабенский жестко ответил Бледанс
16:05
В Волгограде грузовик вытолкнул легковушку под трамвай
15:54
"ЕР" расскажет пенсионерам о компенсациях по взносам на капремонт
15:53
Сделавший погибшего в ДТП мальчика "пьяным" врач отправлен под суд
15:48
Российская фотомодель умерла от рака
15:44
Мишулина после драки рассказала о подлой подставе "Пусть говорят"
15:33
Путин продлил продуктовое эмбарго
15:16
Глоба назвал угрозы приближающегося солнечного затмения
15:08
Малахов дерзко отказался от подарка Эрнста
15:08
Обычное средство от насекомых вызвало эпидемию рака
15:02
Положительный ДНК-тест довел объявившуяся мать Зверева до припадка
15:01
Столичные рестораторы захотели свежей крови
14:51
Путину и Трампу подарят эксклюзивные телефоны
14:48
"Философ без трусов": раздетая экс-солистка "ВИА Гры" вызвала недоумение
14:48
Назван еще один плюс повышения пенсионного возраста
14:33
Слишком серьезный оборот: на Тимати и Крида завели дело
14:31
Стеснительная медсестра убивала пациентов в чужие смены
14:08
В правительстве назвали максимально возможный размер пенсии
14:00
Трамп и Порошенко 20 минут мыли кости Путину
13:53
Российская телеведущая напала на славившего Украину хорвата
13:43
Женщина с помощью ножа попыталась изгнать бесов из храпящих соседей
13:38
"Морочила мне голову": обиженный народный артист обозвал Пугачеву раковой опухолью
13:25
В Приморье поймали бабушку за украденные для внуков подарки
13:17
Ученые раскрыли тайный смысл фырканья лошадей
12:49
Эпоха ушла: рекордсмен состриг самые длинные ногти в мире (видео)
12:46
Топ-6 бюджетных туров по самым красивым местам планеты
12:43
Избившего известного артиста депутата загнали в тупик
12:36
Стильная Тина Канделаки уделала "коровушку" Меланью Трамп
12:32
Долги россиян за ЖКХ превысили триллион рублей
12:11
Плющенко увел девочку у Тутберидзе
12:05
"Ограбление пенсионного фонда": новый номер "Уральских пельменей" стал хитом (видео)
12:00
Свадьба с 11-летней девочкой обошлась богачу в 15 тысяч рублей
11:55
Экс-участник "Дома-2" объявил себя пророком
11:52
Названы регионы с самым вкусным шоколадом
11:43
Москва осадила разинувшую рот на Крым Тимошенко
11:41
"Сделала это мне наперекор": Волочкова откровенно о сложностях с дочкой
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Ездить опасно": трясущийся Крымский мост на грани обрушения
Отбрил особенного сына: Бледанс выставила Хабенского чудовищем
"Старушка": 50-летняя морщинистая Стриженова вызвала оторопь
Похабные подробности отношений Казаченко с молодой женой
Басков сделал заявление о свадьбе с Лопыревой
Ободранная Волочкова млеет от неприличных подарков любовника
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Июль 12, 2018
просмотры: 123

Украина прощается с Веркой Сердючкой

567

Андрей Данилко сделал важное заявление. Знаменитый украинский артист сообщил, что больше не будет выступать в образе несравненной Верки Сердючки. Через год состоится прощальный тур экстравагантной артистки по городам Незалежной.

поделиться

комментарии

Макрон оставил пожилую жену ради ЧМ-2018 в России

Сборная Франции впервые с 2006 года вышла в финал мундиаля

567
567

Звезды-пенсионерки разделись и удивили

Артистки не стесняются оголяться

567
567

В свой юбилей Ахеджакова сбежала из Москвы

Легендарной артистке исполнилось 80 лет

567

Команды-сюрпризы чемпионатов мира по футболу

ЧМ-2018 продолжает преподносить сенсации

567

Как российские звезды проводят лето

Каждый спасается от скуки и жары, как может

567
567

Самые странные костюмы супергероев

Необычные деятели поражают зрителей

567

От уродов до красавцев: мир отмечает День поцелуев

Необычный праздник собирает порой столь же нестандартные пары

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая: Абсолютно ясно – я на 4-м месяце беременности

Актриса дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

"Морочила мне голову": обиженный народный артист обозвал Пугачеву раковой опухолью

Примадонна не пришла на юбилей к актеру

Политика

До выборов домики для "дачного" голосования будут работать как филиалы МФЦ
Трамп и Порошенко 20 минут мыли кости Путину
Москва осадила разинувшую рот на Крым Тимошенко
Европа хочет сорвать финал ЧМ-2018

Шоу-бизнес

Похорошевшую Волочкову не узнали одетой
Новые подробности о конце Верки Сердючки
Беременная Рапунцель после больницы в истерике набросилась на мать
"Я с детьми не фотографируюсь": Хабенский жестко ответил Бледанс

Проишествия

Возлюбленный погибшей королевы красоты покончил с собой
Россиянин и украинец устроили кровавую бойню в турецком отеле
Невеста загорелась от бенгальского огня на своей свадьбе (видео)
Расплатившаяся сексом с автослесарем жена погибла в машине

Lifestyle

В Сети опубликовали новую серию "Простоквашино" (видео)
Звезда популярного сериала объяснила необходимость секса в кино
Александр Домогаров отметит 55-летие концертом
Известная певица рассказала о проблемах с самочувствием
Шоу-бизнес

Положительный ДНК-тест довел объявившуяся мать Зверева до припадка

Сергей Зверев пытался привести женщину в чувство
Шоу-бизнес

Мишулина после драки рассказала о подлой подставе "Пусть говорят"

Редакторы Первого канала выставляют ее в плохом свете
Общество

Малахов подобрал брошенную жену Грудинина

Жена политика рассказала о его изменах
Шоу-бизнес

Беременная Рапунцель после больницы в истерике набросилась на мать

Девушка не дождалась поддержки от родительницы

Гороскоп

Почему рушатся отношения разных знаков Зодиака
На убитого горем сына-фрика Яковлевой наплевали
Астрологический прогноз с 9 по 15 июля 2018 года
Совет на выходные

Фоторепортажи

Украина прощается с Веркой Сердючкой
Макрон оставил пожилую жену ради ЧМ-2018 в России
Отрезанный ломоть: жизнь отвергнутой родными Александры Стриженовой
Звезды-пенсионерки разделись и удивили

Спорт

Российская телеведущая напала на славившего Украину хорвата
Плющенко увел девочку у Тутберидзе
Мутко спас Черчесова от смерти на костре
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ-2018

Регионы

Коллекторы пригрозили заразить детей должников СПИДом
"Ездить опасно": трясущийся Крымский мост на грани обрушения
Мужчина спрятал труп подруги в шкафу и закатил вечеринку
Российского футболиста убили возле кафе
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru