Украина прощается с Веркой Сердючкой

Андрей Данилко сделал важное заявление. Знаменитый украинский артист сообщил, что больше не будет выступать в образе несравненной Верки Сердючки. Через год состоится прощальный тур экстравагантной артистки по городам Незалежной.
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