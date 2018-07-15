Как звезд дразнили в детстве

Детские дразнилки и обзывательства, при кажущейся незначительности, могут серьезно ранить человека. Кто-то вспоминает об этом с дрожью спустя десятилетия, другие могут посмеяться над школьными обидами, а кто-то и вовсе забыл о том, что происходило в школьные годы. Однако становились жертвами острых на язык одноклассников и будущие звезды. Оказалось, многие из них до сих пор помнят обидные прозвища, которыми их награждали в детстве.
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