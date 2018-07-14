Россия на ЧМ Метаморфозы Меладзе Звездные детки отпраздновали выпускной Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви" Развратные фото сестры Неймара

Самое читаемое

"Как ты могла, Алла?": друзья в ужасе от поступка Пугачевой
Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
Необычная дочь выглядит старше Алсу
Крымский мост опустел после закрытия
Кудрявцева корчилась в припадке на глазах у сотен людей
партнеры
Суббота 14 июля
Лента новостей
14:27
Порошенко прилюдно унизили на саммите НАТО
13:59
"Сам хочет": известный певец втянул Казаченко в грязный гей-скандал
13:45
"У меня был шок": Фадеева окружили голые мужчины
13:21
Люди со странными лицами захватили Голливуд
13:10
Мирошниченко напомнили об измене мужу после 12 лет брака
12:36
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
11:58
Питт обвинил Джоли в серьезных проблемах с головой
11:58
"Лилия" пришла на новый участок Кожуховской линии
11:14
Обожжено 51% тела: российская актриса попала в реанимацию
10:49
Тарасова застали с королевой красоты в ночном клубе
10:21
Звезде "Битвы экстрасенсов" с изуродованным лицом стало хуже
09:56
Страшные тайны: "кровавый карлик" Николай Ежов
21:58
Мир уже не будет прежним: чего ждать от встречи Путина и Трампа
21:54
Кошка-нянька стала звездой Сети (видео)
21:48
В страшном ДТП под Москвой погибли три человека
21:42
Братья Верники решились на серьезный разговор с друзьями Вайкуле
21:40
В семью беременной звезды "Дома-2" пришла смерть
21:11
"Он еще поганее, чем мы": Костолевский ошалел от вакханалии на ток-шоу
21:02
Дочь Александра Серова не пустили на свадьбу к сестре
20:37
Екатерину Стриженову матом гонят с Первого канала
20:27
На Москву надвигается 30-градусная жара
20:17
Блудливого попа из "Дома-2" лишили отцовства
19:58
Владимир Этуш экстренно госпитализирован
19:48
Известная писательница скончалась на 82-м году жизни
19:37
Наталья Фриске обнародовала омерзительное фото отца
18:52
В Таганроге нашли расчлененный труп пенсионерки в восьми пакетах
18:52
Режиссер выдал секрет церемонии закрытия ЧМ-2018
18:47
Молодая нижегородка на иномарке протаранила пешеходов
18:38
"Как чучело": изуродованный труп на заборе держит в страхе москвичей
18:37
25-летнюю омичку винят в гибели новорожденной дочери
18:25
Живодерки выкинули из движущегося автомобиля котят
18:08
Располневшая Меланья Трамп разожгла скандал с беременностью
18:06
Велосипедист стукнул жителя Екатеринбурга кирпичом по голове
18:06
Свадьба Бузовой под угрозой срыва
17:52
В Казани автоледи сбила ребенка на зебре
17:42
В Удмуртии трое мужчин погибли в жутком пожаре в частном доме
17:29
Зависимость от кокаина объяснили дурной наследственностью
17:25
Под Волгоградом 27-летнего слесаря убило разрядом в 100 тысяч вольт
17:19
Запад преклонился перед изменившейся Россией
17:09
Интерес к московской недвижимости продолжает расти
16:52
Почему у россиян внезапно появилось больше "лишних" денег
16:51
Смертельная опасность бургеров
16:48
У актрисы Ольги Погодиной обнаружили опухоль
16:45
"Горячая" телеведущая рассказала о сексе с едой
16:43
Поклонники осудили Борисову за фото с дочкой
16:38
"Получу битой по морде": Жанну Эппле изводит близкий человек
16:36
На 12-летнего школьника рухнула кирпичная стена туалета
16:28
Уфимец избил врача за отказ открыть больничный лист
16:13
Трамп назвал Елизавету II потрясающей женщиной
16:07
Какие смартфоны чаще всего ломаются
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Мишулина после драки рассказала о подлой подставе "Пусть говорят"
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
"Личная неприязнь": названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс
Екатерину Стриженову матом гонят с Первого канала
"Он еще поганее, чем мы": Костолевский ошалел от вакханалии на ток-шоу
"Я с детьми не фотографируюсь": Хабенский жестко ответил Бледанс
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Июль 14, 2018
просмотры: 123

Люди со странными лицами захватили Голливуд

567

Среди критиков голливудской "Фабрики грез" бытует мнение, что американские фильмы невольно формируют у зрителей завышенные представления о внешности человека. Дескать, в каждом фильме играют актеры  идеальными чертами лица, что завышает планку "обычной" внешности. Однако, если присмотреться, можно заметить, что Голливуд постепенно захватывают люди, облик которых можно назвать странным.

поделиться

комментарии

Скандальная слава Карины Мишулиной

Женщина стала желанной гостьей ток-шоу

567

Украина прощается с Веркой Сердючкой

Андрей Данилко сделал важное заявление

567

Макрон оставил пожилую жену ради ЧМ-2018 в России

Сборная Франции впервые с 2006 года вышла в финал мундиаля

567
567

Звезды-пенсионерки разделись и удивили

Артистки не стесняются оголяться

567
567

В свой юбилей Ахеджакова сбежала из Москвы

Легендарной артистке исполнилось 80 лет

567

Команды-сюрпризы чемпионатов мира по футболу

ЧМ-2018 продолжает преподносить сенсации

567

Как российские звезды проводят лето

Каждый спасается от скуки и жары, как может

567
567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Обожжено 51% тела: российская актриса попала в реанимацию

У Марианны Рубинчик пострадали лицо, шея и руки
Шоу-бизнес

Питт обвинил Джоли в серьезных проблемах с головой

Актер сделал такое заявление на фоне угрозе опубликовать личные дневники его бывшей возлюбленной

Политика

Трамп нашел замену подорвавшей репутацию Мэй
Порошенко разболтал признание Трампа по Крыму
Нытье украинцев начало раздражать Европу
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина

Шоу-бизнес

"Сам хочет": известный певец втянул Казаченко в грязный гей-скандал
"У меня был шок": Фадеева окружили голые мужчины
Мирошниченко напомнили об измене мужу после 12 лет брака
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице

Проишествия

"Как чучело": изуродованный труп на заборе держит в страхе москвичей
Опубликовано видео освобождения миллионера из плена цыган
Известного блогера изнасиловали возле Чернобыльской АЭС
Возлюбленный погибшей королевы красоты покончил с собой

Lifestyle

Братья Верники решились на серьезный разговор с друзьями Вайкуле
Владимир Этуш экстренно госпитализирован
Елена Сафонова бросила детей
В Сети опубликовали новую серию "Простоквашино" (видео)
Шоу-бизнес

"Он еще поганее, чем мы": Костолевский ошалел от вакханалии на ток-шоу

Актер в шоке, что имена известных актеров полощут на всю страну
Шоу-бизнес

У актрисы Ольги Погодиной обнаружили опухоль

Артистке провели срочную операцию
Шоу-бизнес

Екатерину Стриженову матом гонят с Первого канала

Народ взвыл
Шоу-бизнес

Звезде "Битвы экстрасенсов" с изуродованным лицом стало хуже

Фатима Хадуева не в состоянии общаться с поклонниками после операции

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп самых пьющих знаков зодиака
У мужа-турка Ани Лорак нашли другую женщину
Почему рушатся отношения разных знаков Зодиака

Фоторепортажи

Скандальная слава Карины Мишулиной
Украина прощается с Веркой Сердючкой
Макрон оставил пожилую жену ради ЧМ-2018 в России
Отрезанный ломоть: жизнь отвергнутой родными Александры Стриженовой

Спорт

Режиссер выдал секрет церемонии закрытия ЧМ-2018
Запад преклонился перед изменившейся Россией
ФИФА поблагодарила россиян за лучший ЧМ в истории
16-летняя бегунья с лицом старухи удивила стадион

Регионы

Ожоги 12% тела: мать с сигаретой спалила коляску с грудным ребенком
Российская фотомодель умерла от рака
Коллекторы пригрозили заразить детей должников СПИДом
Мужчина спрятал труп подруги в шкафу и закатил вечеринку
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru