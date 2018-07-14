Люди со странными лицами захватили Голливуд

Среди критиков голливудской "Фабрики грез" бытует мнение, что американские фильмы невольно формируют у зрителей завышенные представления о внешности человека. Дескать, в каждом фильме играют актеры идеальными чертами лица, что завышает планку "обычной" внешности. Однако, если присмотреться, можно заметить, что Голливуд постепенно захватывают люди, облик которых можно назвать странным.
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