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Июль 11, 2018
просмотры: 123

Отрезанный ломоть: жизнь отвергнутой родными Александры Стриженовой

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33-летняя Александра Стриженова является внучкой легендарного актера Олега Стриженова. Однако с именитыми родственниками не общается. Как ранее сообщил ведущий и режиссер Александр Стриженов, 15 лет назад та оскорбила его отца и решила жить самостоятельно. После чего связь между ними была потеряна. "У нее фамилия не Стриженова, поэтому не нужно ее мешать к нашей семье. Я вам скажу так: при очень загадочных обстоятельствах умерла ее бабушка и вскрытия никто не делал, за год до этого не стало ее мамы. Саше достались две квартиры на Новом Арбате в Москве", – заявил Стриженов. Женщина зарабатывает тем. что регулярно появляется на разных телешоу, а еще была суррогатной мамой.

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