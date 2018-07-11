Отрезанный ломоть: жизнь отвергнутой родными Александры Стриженовой

33-летняя Александра Стриженова является внучкой легендарного актера Олега Стриженова. Однако с именитыми родственниками не общается. Как ранее сообщил ведущий и режиссер Александр Стриженов, 15 лет назад та оскорбила его отца и решила жить самостоятельно. После чего связь между ними была потеряна. "У нее фамилия не Стриженова, поэтому не нужно ее мешать к нашей семье. Я вам скажу так: при очень загадочных обстоятельствах умерла ее бабушка и вскрытия никто не делал, за год до этого не стало ее мамы. Саше достались две квартиры на Новом Арбате в Москве", – заявил Стриженов. Женщина зарабатывает тем. что регулярно появляется на разных телешоу, а еще была суррогатной мамой.