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Июль 10, 2018
просмотры: 123

Звезды-пенсионерки разделись и удивили

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Многим знаменитостям "за 60" можно только позавидовать. И дело не только в уровне их благосостояния, но и возможности ухаживать за собой и поддерживать фигуру. Так, 69-летняя певица Алла Пугачева и 71-летняя актриса Татьяна Васильева обладают абсолютно девичьими параметрами. Однако они (и другие стройняшки) не скрывают, что идеальные формы для их возраста достигаются большим трудом и многими жертвами.

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