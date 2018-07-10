Звезды-пенсионерки разделись и удивили

Многим знаменитостям "за 60" можно только позавидовать. И дело не только в уровне их благосостояния, но и возможности ухаживать за собой и поддерживать фигуру. Так, 69-летняя певица Алла Пугачева и 71-летняя актриса Татьяна Васильева обладают абсолютно девичьими параметрами. Однако они (и другие стройняшки) не скрывают, что идеальные формы для их возраста достигаются большим трудом и многими жертвами.