На зависть хейтерам: райский отдых Бородиной и ее мужа-бизнесмена

Телеведущая Ксения Бородина вместе с мужем бизнесменом Курбаном Омаровым и детьми нежится на золотом берегу Средиземного моря. Знаменитое семейство подставляет бока палящему солнцу, купается, пробует заморские яства и просто отдыхает у бассейна.
На зло хейтерам Ксения выкладывает в Сеть яркие фото с роскошного отпуска. Dni.Ru заглянули в Instagram Ксении и Курбана: отдых у телеведущей удался на славу.
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