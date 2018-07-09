Россия на ЧМ Метаморфозы Меладзе Звездные детки отпраздновали выпускной Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви" Развратные фото сестры Неймара

Самое читаемое

"Как ты могла, Алла?": друзья в ужасе от поступка Пугачевой
Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
Необычная дочь выглядит старше Алсу
Продырявленный Крымский мост опустел после закрытия
Кудрявцева корчилась в припадке на глазах у сотен людей
партнеры
Понедельник 9 июля
Лента новостей
22:06
Церковь после скандала избавится от нефтегазовых компаний
21:57
Россиян лишат дешевой водки
21:45
Девушку-трансгендера жестко унизили охранники питерского клуба
21:39
Британия обвинила Россию в атаке на страну
21:27
На убитого горем сына-фрика Яковлевой наплевали
21:22
"Это убийство": победитель "Битвы экстрасенсов сделал заявление о смерти звезды "Дома-2"
21:12
Украинские водолазы готовятся к захвату Крыма
21:11
Звезда популярного сериала объяснила необходимость секса в кино
20:58
Анита Цой рассказала о поиске девушки для сексуальных утех
20:44
Бухгалтер из Удмуртии избежала тюрьмы за крупное мошенничество
20:28
Водонаева ужаснулась выходкам Кержакова и пьяной жены
20:17
Фото лысой Кейт Миддлтон взбудоражили народ
20:15
Взорвавший ЧМ-2018 Дзюба покидает Россию
19:47
Басков рассекретил свадьбу Бузовой
19:07
Захарова с издевкой прокомментировала уход Джонсона
19:03
Стал известен размер будущих пенсий россиян
18:53
Так делаем десятки лет: в сборной России оправдались за допинг-скандал
18:48
На зависть хейтерам: райский отдых Бородиной и ее мужа-бизнесмена
18:42
Туристам разрешили воровать в гостиницах
18:33
Повальному ожирению россиян нашли объяснение
18:06
Украла биообразец: Еремеев предъявил неслыханные обвинения Мишулиной
17:57
Киселев об умирающих перед пенсией россиянах: Сами виноваты
17:45
Районы Кунцево и Крылатское связала новая эстакада
17:40
Глава британского МИДа покинул свой пост
17:25
Откровения политика: женатый Грудинин семь лет живет с любовницей
17:13
В Анапе запретили купаться
16:53
К чему снится икона
16:51
"Что с ней?": жена Певцова разочаровала "старушечьим" образом
16:48
Над Крымом нависла угроза терактов
16:34
У сборной России нашли допинг на ЧМ-2018
16:34
Примеры мошенничества черных риелторов
16:31
Госдума определяет контуры бюджетной политики
16:28
Показавшую живот Нетребко засняли возле помойки
16:17
У Бледанс родился мертвый ребенок после нападения маньяка
16:15
Кремль предупредил Европу о новых отравлениях "Новичком"
16:07
Воспоминания о Бузовой: безработный Тарасов избавляется от элитной квартиры
16:05
Славившего Украину хорвата с позором выставили из сборной
15:39
Восьмой ребенок спасен из затопленной пещеры в Таиланде
15:17
Инна Жиркова поправилась на 30 килограммов
15:17
Почему Данко оставил жену с дочкой-инвалидом
15:01
"Я не расстроился": Макаревич о вылете сборной России с ЧМ-2018
14:59
Дерипаска отомстил Насте Рыбке за секс-скандал
14:54
Кавалер на белом Cadillac изнасиловал москвичку
14:41
В Москве пенсионер умер после падения в подземном переходе
14:33
Он следит вместе с Глаголевой: Овечкин высказался о погибшем брате
14:30
Полиция расследует массовое убийство пчел под Курском
14:27
Ведущего Первого канала шокировал результат ДНК-теста истерзанного сына актрисы
14:27
Актриса Ольга Дроздова сделала аборт
14:24
Почему Путин пропустил триумф сборной России на ЧМ-2018
14:12
Возможен выкидыш: Яббарова из "Дома-2" поймали на измене беременной Рапунцель
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Роскошная мумия": Пугачева напугала своим видом
Сказка окончена: Хорватия остановила Россию на ЧМ-2018
"Слава Украине": хорватов заплевали за грубость после матча с Россией
Отец Фриске рассказал о роковом шаге певицы
У Черчесова случился приступ после поражения России
Кудрявцева и Пугачева ревут из-за проигрыша сборной
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Июль 9, 2018
просмотры: 123

На зависть хейтерам: райский отдых Бородиной и ее мужа-бизнесмена

567

Телеведущая Ксения Бородина вместе с мужем бизнесменом Курбаном Омаровым и детьми нежится на золотом берегу Средиземного моря. Знаменитое семейство подставляет бока палящему солнцу, купается, пробует заморские яства и просто отдыхает у бассейна.

На зло хейтерам Ксения выкладывает в Сеть яркие фото с роскошного отпуска. Dni.Ru заглянули в Instagram Ксении и Курбана: отдых у телеведущей удался на славу. 

поделиться

комментарии

В свой юбилей Ахеджакова сбежала из Москвы

Легендарной артистке исполнилось 80 лет

567

Команды-сюрпризы чемпионатов мира по футболу

ЧМ-2018 продолжает преподносить сенсации

567

Как российские звезды проводят лето

Каждый спасается от скуки и жары, как может

567
567

Самые странные костюмы супергероев

Необычные деятели поражают зрителей

567

От уродов до красавцев: мир отмечает День поцелуев

Необычный праздник собирает порой столь же нестандартные пары

567

Как живет подозрительная невестка Марии Шукшиной

20-летняя Фрейя Зильбер прославилась благодаря Андрею Малахову

567

Президент Хорватии восхитила внешним видом

В Сети обсуждают 50-летнюю Колинду Грабар-Китарович

567

Звезды показали роскошные формы в купальниках

Красотки с удовольствием позируют фотографу

567

Самый необычный болельщик на ЧМ в России

Ждун свел с ума футбольных фанатов

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Седокову гонят в шею из-за выходки на Первом канале

Работа на ТВ красивой певицы нравится не всем
Шоу-бизнес

У Бледанс роман с молодым известным актером

По мнению окружения, артисты подходят друг другу

Политика

Страшные тайны: серый кардинал Кремля Михаил Суслов
У британских оппонентов России выявили серьезную болезнь
Трамп сделал неожиданное признание о Путине
Порошенко прилюдно унизили из-за странной мании

Шоу-бизнес

"Это убийство": победитель "Битвы экстрасенсов сделал заявление о смерти звезды "Дома-2"
Анита Цой рассказала о поиске девушки для сексуальных утех
Водонаева ужаснулась выходкам Кержакова и пьяной жены
Фото лысой Кейт Миддлтон взбудоражили народ

Проишествия

Нелепая смерть пассажира метро в Москве попала на видео
Неожиданная причина отравления "новых Скрипалей"
Туристке дали 8 лет тюрьмы за критику Египта
Лондон убил "новую Скрипаль" из-за ЧМ-2018

Lifestyle

Звезда популярного сериала объяснила необходимость секса в кино
Александр Домогаров отметит 55-летие концертом
Известная певица рассказала о проблемах с самочувствием
Москвичам показали настоящую Бразилию
Шоу-бизнес

Раздетая Климова ужаснула телом в кровавых засосах

Актриса снялась без одежды
Шоу-бизнес

Слова заговорившей о Фриске Ковальчук стали сенсацией

Певица предпочитала молчать о коллеге
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Дроздова сделала аборт

Свой поступок она назвала страшной ошибкой
Шоу-бизнес

Басков рассекретил свадьбу Бузовой

Артист назвал имя возможного жениха

Гороскоп

На убитого горем сына-фрика Яковлевой наплевали
Астрологический прогноз с 9 по 15 июля 2018 года
Безразличный Черышев постоянно избегает брака
Совет на выходные

Фоторепортажи

На зависть хейтерам: райский отдых Бородиной и ее мужа-бизнесмена
В свой юбилей Ахеджакова сбежала из Москвы
Команды-сюрпризы чемпионатов мира по футболу
Как российские звезды проводят лето

Спорт

Взорвавший ЧМ-2018 Дзюба покидает Россию
Так делаем десятки лет: в сборной России оправдались за допинг-скандал
У сборной России нашли допинг на ЧМ-2018
Славившего Украину хорвата с позором выставили из сборной

Регионы

Российского футболиста убили возле кафе
Продырявленный Крымский мост опустел после закрытия
Подруги изнасиловали школьницу лейкой от душа
Россиянин забил молотком щенка на глазах у детей
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru