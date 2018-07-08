Андердоги чемпионатов мира по футболу

Сборная Хорватии, обыграв Россию в четвертьфинале ЧМ-2018, второй раз в своей истории вышла в полуфинал мирового первенства по футболу. Это не первый случай, когда далеко не очевидный фаворит и даже не претендент на золотые медали проходит так далеко в стадии плей-офф. Dni.Ru вспоминают, какие команды неожиданно брали "бронзу" чемпионата мира по футболу.