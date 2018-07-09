В свой юбилей Ахеджакова сбежала из Москвы

Сегодня, 9 июля, круглую дату отмечает одна из самых известных отечественных актрис Лия Ахеджакова. Артистку любят несколько поколений зрителей, а ее слова из ролей стали крылатыми. Несмотря на любовь всей страны, свой юбилей – 80 лет– Ахеджакова предпочла отметить за городом, в узком кругу.