В свой юбилей Ахеджакова сбежала из Москвы

Россия на ЧМ Метаморфозы Меладзе Звездные детки отпраздновали выпускной Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви" Развратные фото сестры Неймара

Самое читаемое

"Как ты могла, Алла?": друзья в ужасе от поступка Пугачевой
Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
"Завтра рожать": изменившаяся Собчак вышла на сцену с мужем
Дочь Долиной шокировала изуродованным телом
"Как можно так врать?": Малахова пристыдили за обман в "Прямом эфире"
партнеры
Понедельник 9 июля
Лента новостей
13:37
В Тюмени в пруду утонул мужчина
13:30
Нелепая смерть пассажира метро в Москве попала на видео
13:26
В Москве задержали известного актера
13:22
Российский бизнесмен с семьей залетел под фуру
13:16
В лечении ВИЧ сделан феноменальный прорыв
13:07
"Я вас умоляю": Дасаев подверг сомнению "подвиг" команды Черчесова
13:06
Очевидцы сняли жуткие последствия смертельной аварии под Нижним Новгородом
13:02
Неожиданная причина отравления "новых Скрипалей"
12:54
В Ростове Mercedes-Benz влетел в отбойник (фото)
12:51
5 мифов о питьевой воде
12:44
В Башкирии шестилетнему эпилептику отказали в лекарствах
12:38
В Иркутске загорелся авиационный завод
12:36
С груди дочери Серова сползло платье прямо во время свадьбы
12:29
Кумир юных россиян: тайны биографии Элджея
12:29
Мотоциклист разбился насмерть под Москвой
12:22
В крупной аварии в Крыму погибли три человека
12:17
Ликующего с Хорватией Каспарова просят вернуться в Россию
12:16
В Румынии перевернулся туристический автобус с детьми
12:09
Под Вологдой медведица с выводком не выпускала женщину из леса
11:58
Военные опозорились участием в грязной оргии с проституткой
11:55
Слова заговорившей о Фриске Ковальчук стали сенсацией
11:50
На Урале полицейский застрелил собаку на глазах свидетелей (видео)
11:49
Никольская приготовила новый подарок
11:40
Самая сексуальная модель снялась с голой грудью
11:36
В огненном ДТП с грузовиком под Тулой погибли три человека
11:27
Разозливший Россию хорват Домагой Вида довел Украину до экстаза
11:18
Раздетая Климова ужаснула телом в кровавых засосах
11:01
Николаев раскрыл рот от вида обкуренной Аллегровой
11:00
Футбол способствует развитию алкоголизма
10:59
Южный участок большого метрокольца построят в 2020 году
10:58
Страховщики хотят забрать пенсии россиян
10:53
Любовница жестко ответила на уход Данко из семьи с особенной дочкой
10:26
Раскрыты главные ошибки мужчин в сексе
10:26
Туристке дали 8 лет тюрьмы за критику Египта
10:10
Десять человек пострадали от взрыва во Франции
09:52
На праздновании Ивана Купалы погиб ребенок
09:49
В свой юбилей Ахеджакова сбежала из Москвы
09:46
Есть жертвы: на уральском заводе произошел взрыв
09:42
Гимнастку арестовали за танцы в спальне
09:39
80-летний Андрей Мягков объяснил отказ от детей
09:37
У Бледанс роман с молодым известным актером
09:15
Голый Киркоров ошарашил народ
09:02
С Анфисой Чеховой за границей случилось несчастье
09:01
Российского футболиста убили возле кафе
08:57
За пост главы "Аэрофлота" началась борьба
08:39
Стало известно о борьбе Пугачевой со смертельно опасной болезнью
08:35
Славившего Украину хорватского футболиста казнили на родине
08:34
Козловский встал на защиту затравленного Смолова
08:30
Лондон убил "новую Скрипаль" из-за ЧМ-2018
07:58
Знаменитая балерина трагически погибла в центре Петербурга
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Грудь обвисла до пупа: 71-летняя Васильева в бикини довела до тошноты
Сказка окончена: Хорватия остановила Россию на ЧМ-2018
"Роскошная мумия": Пугачева напугала своим видом
"Слава Украине": хорватов заплевали за грубость после матча с Россией
"Боже, какая женщина": Стриженова в домашней майке восхитила красотой
Отец Фриске рассказал о роковом шаге певицы
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Июль 9, 2018
просмотры: 123

В свой юбилей Ахеджакова сбежала из Москвы

567

Сегодня, 9 июля, круглую дату отмечает одна из самых известных отечественных актрис Лия Ахеджакова. Артистку любят несколько поколений зрителей, а ее слова из ролей стали крылатыми. Несмотря на любовь всей страны, свой юбилей – 80 лет– Ахеджакова предпочла отметить за городом, в узком кругу.

поделиться

комментарии

Андердоги чемпионатов мира по футболу

ЧМ-2018 продолжает преподносить сюрпризы

567

Как российские звезды проводят лето

Каждый спасается от скуки и жары, как может

567
567

Самые странные костюмы супергероев

Необычные деятели поражают зрителей

567

От уродов до красавцев: мир отмечает День поцелуев

Необычный праздник собирает порой столь же нестандартные пары

567

Как живет подозрительная невестка Марии Шукшиной

20-летняя Фрейя Зильбер прославилась благодаря Андрею Малахову

567

Президент Хорватии восхитила внешним видом

В Сети обсуждают 50-летнюю Колинду Грабар-Китарович

567

Звезды показали роскошные формы в купальниках

Красотки с удовольствием позируют фотографу

567

Самый необычный болельщик на ЧМ в России

Ждун свел с ума футбольных фанатов

567

Легендарную модель Регину Збарскую воскресили из мертвых

Историю советской манекенщицы отразили в сериале

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

80-летний Андрей Мягков объяснил отказ от детей

Артист затронул больную тему
Шоу-бизнес

Любовница жестко ответила на уход Данко из семьи с особенной дочкой

30-летняя блондинка прокомментировала нападки на певца

Политика

У британских оппонентов России выявили серьезную болезнь
Трамп сделал неожиданное признание о Путине
Порошенко прилюдно унизили из-за странной мании
Встреча Путина и Трампа под угрозой срыва

Шоу-бизнес

С груди дочери Серова сползло платье прямо во время свадьбы
Кумир юных россиян: тайны биографии Элджея
Слова заговорившей о Фриске Ковальчук стали сенсацией
Раздетая Климова ужаснула телом в кровавых засосах

Проишествия

Опубликовано видео страшной аварии на Кубани
В центре Москвы жестко избили звезду сериала "Солдаты"
Взрыв в центре города до смерти перепугал москвичей
Оформил брак и избавился: личный шофер довел до смерти богатую москвичку

Lifestyle

Известная певица рассказала о проблемах с самочувствием
Знаменитый актер пытался убить себя из-за роли в кино
Названы 13 лучших летних песен
Сериал "Садовое кольцо" возбудил россиян
Шоу-бизнес

"Роскошная мумия": Пугачева напугала своим видом

Свежая фотография примадонны поразила всех
Шоу-бизнес

Седокову гонят в шею из-за выходки на Первом канале

Работа на ТВ красивой певицы нравится не всем
Шоу-бизнес

Раздетая Климова ужаснула телом в кровавых засосах

Актриса снялась без одежды
Шоу-бизнес

Слова заговорившей о Фриске Ковальчук стали сенсацией

Певица предпочитала молчать о коллеге

Гороскоп

Астрологический прогноз с 9 по 15 июля 2018 года
Безразличный Черышев постоянно избегает брака
Совет на выходные
Почему звезд "Дома-2" преследуют трагедии

Фоторепортажи

Андердоги чемпионатов мира по футболу
Как российские звезды проводят лето
Сексуальные фото длинноногой красотки-теннисистки Дьяченко
Самые странные костюмы супергероев

Спорт

Опозорившийся Смолов разозлил нежеланием извиняться за промах
"Слава Украине": хорватов заплевали за грубость после матча с Россией
Смолов взбесил оправданием за незабитый пенальти
У Черчесова случился приступ после поражения России

Регионы

Россиянин забил молотком щенка на глазах у детей
Притворившийся иностранцем россиянин жестоко одурачил гаишника
"Исчадие ада": жительница Красноярска заживо сварила собственную мать
Россиянка выгуливала по улицам города медведя (видео)
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru