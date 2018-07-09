В свой юбилей Ахеджакова сбежала из Москвы

Сегодня, 9 июля, круглую дату отмечает одна из самых известных отечественных актрис Лия Ахеджакова. Артистку любят несколько поколений зрителей, а ее слова из ролей стали крылатыми. Несмотря на любовь всей страны, свой юбилей – 80 лет– Ахеджакова предпочла отметить за городом, в узком кругу.
ЧМ-2018 продолжает преподносить сюрпризы
Каждый спасается от скуки и жары, как может
Спортсменке 27 лет
Необычные деятели поражают зрителей
Необычный праздник собирает порой столь же нестандартные пары
20-летняя Фрейя Зильбер прославилась благодаря Андрею Малахову
В Сети обсуждают 50-летнюю Колинду Грабар-Китарович
Красотки с удовольствием позируют фотографу
Ждун свел с ума футбольных фанатов
Историю советской манекенщицы отразили в сериале
Свежая фотография примадонны поразила всех
Работа на ТВ красивой певицы нравится не всем
Актриса снялась без одежды
Певица предпочитала молчать о коллеге