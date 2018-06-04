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Июнь 4, 2018
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В Москву съехались парламентарии со всего мира

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В российской столице открылся международный форум "Развитие парламентаризма". Для участия в мероприятии, которое проходит 4 – 5 июня на ВДНХ, в Москву приехали почти 500 парламентариев из 96 стран мира. В дискуссиях также принимают участие российские и иностранные эксперты, представители международных парламентских организаций. Главная тема обсуждения – развитие современного парламентаризма. Инициатором форума и его председателем является спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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