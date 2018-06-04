Победительница шоу "Холостяк": кто такая Дарья Клюкина

Накануне, 3 июня, стало известно, кто же покорил сердце популярного рэп-исполнителя Егора Крида. Ею оказалась 24-летняя Дарья Клюкина. Девушка имеет свой бизнес, много путешествует и очаровательно заикается.
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