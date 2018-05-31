Бузова на максималках: красотка показала новые формы

Аккаунт австралийской модели Анны Милтон получил бешеную популярность сразу после того, как девушка преобразила свои формы благодаря высокому мастерству пластических хирургов. Теперь фигура жгучей брюнетки напоминает те самые заветные "песочные часы" ( а кому-то формы Ким Кардашьян). Однако одно фото буквально возбудило российских интернет-пользователей. На снимке, где Анна запечатлена в черном бикини, наши соотечественники умудрились разглядеть Ольгу Бузову. "Ого, прям Буз после пластики!", "Это ж прям Бузова на максималках))", "Вот такой была бы Оля Бузова если бы прислушалась ко всем нашим советам)", – высказались пользователи Сети.
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