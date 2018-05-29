Что связывает фигуристку Медведеву с хоккеистом Ковальчуком

100 лет назад Москве появился Институт физической культуры (сегодня – Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. С 1918 года этот ВУЗ подготовил более 60 тысяч специалистов в разных областях из 115 стран мира. Среди выходцев – 172 олимпийских чемпиона, чемпионы Европы и мира. Достаточно вспомнить имена фигуристки Ирина Родниной, Евгении Медведевой, хоккеистов Ильи Ковальчука, Павла Буре, Александра Овечкина, конькобежки Светланы Журовой, гимнастки Алии Мустафиной.































