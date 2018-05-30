От войны в Чечне до любви к НАТО: путь предателя Бабченко

Журналист и прозаик Аркадий Бабченко, убитый в Киеве 29 мая 2018 года, получил мировую славу не только благодаря своему писательскому таланту. Несколько громких скандалов и весьма противоречивых высказываний не раз делали его героем новостей.

Например, Бабченко открыто заявлял, что мечтает въехать в Москву на танках под флагом НАТО. Особенный контраст создается, если учитывать тот факт, что он в молодости защищал родину в первой и второй Чеченских войнах.

Журналист часто писал о боевых действиях и находился в самой гуще событий. Каким запомнили предателя Бабченко – в фоторепортаже Dni.Ru.