От войны в Чечне до любви к НАТО: путь предателя Бабченко

Журналист и прозаик Аркадий Бабченко, убитый в Киеве 29 мая 2018 года, получил мировую славу не только благодаря своему писательскому таланту. Несколько громких скандалов и весьма противоречивых высказываний не раз делали его героем новостей.
Например, Бабченко открыто заявлял, что мечтает въехать в Москву на танках под флагом НАТО. Особенный контраст создается, если учитывать тот факт, что он в молодости защищал родину в первой и второй Чеченских войнах.
Журналист часто писал о боевых действиях и находился в самой гуще событий. Каким запомнили предателя Бабченко – в фоторепортаже Dni.Ru.
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