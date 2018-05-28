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Май 28, 2018
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Красавица Загитова и ее новая любовь удивили мир

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Российская фигуристка Алина Загитова обрела невероятную популярность после триумфа на зимней Олимпиаде в Корее. Школьница покорила мир не только блестящим катанием, но и невероятной любовью к животным.

Особое отношение к Загитовой у японцев. Она растопила сердца жителей Страны восходящего солнца, когда заявила, что мечтает о щенке породы акита-ину.

Питомца ей вручил лично премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Теперь чемпионка делает многочисленные публикации с любимцем в формате Stories на личной странице в социальной сети Instagram. Многие были удивлены, с какой нежностью она относится к щенку. Dni.Ru собрали лучшие снимки очаровательной спортсменки и ее четвероногих (и не только) друзей.

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