Шикарная свадьба с Басковым и Галкиным прогремела в Подмосковье

17 июня в Подмосковье состоялось брачное торжество дочери миллиардера Александра Чигиринского 18-летней Ирины. На мероприятии отметилось множество знаменитостей. Сама же невеста была в центре всеобщего внимания благодаря подвенечному платью за 14 миллионов рублей.