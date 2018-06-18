Шикарная свадьба с Басковым и Галкиным прогремела в Подмосковье

17 июня в Подмосковье состоялось брачное торжество дочери миллиардера Александра Чигиринского 18-летней Ирины. На мероприятии отметилось множество знаменитостей. Сама же невеста была в центре всеобщего внимания благодаря подвенечному платью за 14 миллионов рублей.
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