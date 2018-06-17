Неймара унизили на ЧМ-2018

Матч первого тура группы Е на чемпионате мира по футболу прошел в Ростове-на-Дону. 45-тысячная "Ростов Арена" заполнилась практически под завязку – за игрой сборных Бразилии и Швейцарии наблюдали более 43 тысяч болельщиков.

Бразильцы с первых минут встречи взяли инициативу в свои руки и активно атаковали. Вскоре Филиппе Коутиньо открыл счет. На перерыв сборная Бразилии отправлялась, когда на табло горели 1:0.

Однако во втором тайме швейцарцы ринулись в атаку и сумели сранять счет. Стивен Цубер забил на 50-й минуте.

Воодушевленные футболисты команды Швейцарии буквально унизили главную звезду сборной Бразилии Неймара. Нападающий всеми силами пытался спасти свою команду, в одном из подкатов он даже порвал гетры, но все потуги Неймара тут же блокировали швейцарцы. Итог встречи 1:1.