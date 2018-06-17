Повышение пенсионного возраста: самые опытные футболисты в истории ЧМ

Защитник сборной России по футболу Сергей Игнашевич, сыграв в матче против Саудовской Аравии, стал одним из самых возрастных футболистов в истории чемпионатов мира. В день матча игроку исполнилось 38 лет и 335 дней. Тем не менее, это не самый опытный футболист, принявший участие в чемпионатах мира.
Россиянин входит в пятерку самых возрастных полевых игроков, но среди лидеров этого рейтинга традиционно находятся вратари. Dni.Ru составили список десяти самых старых футболистов в истории чемпионатов мира.
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