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Июнь 17, 2018
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Повышение пенсионного возраста: самые опытные футболисты в истории ЧМ

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Защитник сборной России по футболу Сергей Игнашевич, сыграв в матче против Саудовской Аравии, стал одним из самых возрастных футболистов в истории чемпионатов мира. В день матча игроку исполнилось 38 лет и 335 дней. Тем не менее, это не самый опытный футболист, принявший участие в чемпионатах мира.

Россиянин входит в пятерку самых возрастных полевых игроков, но среди лидеров этого рейтинга традиционно находятся вратари. Dni.Ru составили список десяти самых старых футболистов в истории чемпионатов мира.

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