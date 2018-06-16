Красотки-полицейские из России восхитили мир

Один из пользователей Twitter поделился фотографией девушки, которая работает в российской полиции. Всего за пару дней она покорила сердца японцев, которая начали восторгаться ее красотой и поставили тысячи лайков под постом.

Некоторые подписчики в шутку просили арестовать их, а другие сожалели о том, что такую форму сотрудники правоохранительных органов не носят в их стране.

Выяснилось, что девушка живет в Москве и работает в конной полиции. Русскоязычные пользователи сети отметили ее запоминающуюся фамилию – Татьяна Зима. Dni.Ru решили не останавливаться на одной лишь красавице и составили фотогалерею с другими не менее прекрасными сотрудницами МВД.