Участники "Фабрики Звезд" постарели до неузнаваемости Красавица Загитова и ее новая любовь удивили мир Последний звонок для дочерей Навки и Стриженовой Исхудавший Шуфутинский показал юную красотку-любовницу

Самое читаемое

"Стыдно мне": беременная Кудрявцева сделала заявление
"Не можем быть вместе": Егор Крид поставил точку в отношениях с Дарьей Клюкиной
Дочь Долиной шокировала изуродованным телом
"Боже, какой ужас": Волочкова показала дочку в купальнике
Беременная Наташа Королева рассталась с мужем и ушла к другому
партнеры
Суббота 16 июня
Лента новостей
17:11
В Алтайском крае разбился самолет
16:15
Говорухина похоронили рядом с Табаковым
16:05
Узнавшая правду Кудрявцева ушам не поверила
15:35
"Ты уже не родишь!": Неутешительный вердикт Сати Казановой
15:13
Франция с помощью роботов победила Австралию на ЧМ-2018
14:26
Обнаженная Глюк’oZa возбудила россиян
13:38
Звезда "Дома-2" показала последствия жуткой операции
13:28
Джигурда обещает собрать миллион подписей
12:58
Красотки-полицейские из России восхитили мир
12:45
Бывший президент стал комментатором ЧМ-2018 в тюрьме
12:09
Москва прощается со Станиславом Говорухиным
12:09
Грязный скандал в семье Шукшиной получил неожиданную развязку
11:23
Егор Крид унизил в эфире Первого канала победительницу "Холостяка"
10:42
Путин утешил вдову на прощании с Говорухиным
10:18
Воистину великий: Как Роналду сборную от поражения спасал
10:06
Страшные тайны: Георгий Жуков
23:12
Роналду с "утиными" губами упустил победу в самом важном матче
22:09
Отекшая Костенко подверглась травле
21:52
Кузьмин назвал причину развода с молодой женой
21:48
Невеста участника "Дома-2" довела будущую свекровь до комы
21:43
Организаторы ЧМ-2018 удивились отсутствию зрителей на трибунах
21:28
16-летние мальчики расплакались после связи с Цискаридзе
21:15
Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду
21:02
Первый автогол на ЧМ-2018 нокаутировал сборную Марокко
20:48
Иран неожиданно обыграл Марокко на ЧМ-2018
20:33
Украина нашла способ сорвать ЧМ-2018
20:25
Сестра Фриске довела до слез трогательным обращением
20:13
Королева красоты сходила на маникюр и получила рак кожи
20:06
Звезду "Холостяка" засняли во время интимной встречи с братом Тимати
19:35
Раскрыта причина бегства Головина от мракобесия на "Пусть говорят"
19:03
Совет на выходные
18:33
В Уфе загорелся дом
18:20
Подружка из России сдала грубияна Робби Уильямса
18:19
"Кушать нечего?": Зарубина едко высказалась о Малинине
18:03
Захарова оскандалилась из-за нелепого казуса
17:54
Володин обозначил цели пенсионной реформы
17:49
В Хабаровском крае бешеные лисы атаковали людей
17:43
Из казанского торгового центра эвакуировали людей
17:38
Первый канал объяснил необычное видео к ЧМ-2018
17:30
Молочная ферма сгорела в Омской области
17:10
Египет пропустил Россию на первое место в ЧМ-2018
16:56
России предсказали катастрофу из-за пенсионеров
16:55
Уругвай сделал подарок сборной России
16:31
Мосгоризбирком создал рабочую группу по организации "дачных" участков для голосования
16:31
Избирательный штаб Собянина приступил к работе
16:22
"Нет слов, чтобы объяснить это": Шепелев выступил с заявлением в день смерти Фриске
16:18
Врачи поставили неутешительный диагноз Дзагоеву
16:16
Выла и вопила: дочь Визбора избили за уклонение от супружеского долга
16:14
"Приглашаем в Крым": Поклонская поставила Трампу жесткий ультиматум
16:05
Суровая Елизавета II наводит ужас на простолюдинку Маркл
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Муж-бесстыдник Наташи Королевой ошеломил народ своими "орешками"
Разъяренная Пугачева – Малахову: Тварь, сволочь, подонок!
"Отработала ртом": выходка бессовестной Волочковой довела до тошноты
Беременность любовницы шокировала 70-летнего актера
Квартиры и дачи: Говорухин оставил многомиллионное наследство
16-летние мальчики расплакались после связи с Цискаридзе
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Июнь 16, 2018
просмотры: 123

Красотки-полицейские из России восхитили мир

567

Один из пользователей Twitter поделился фотографией девушки, которая работает в российской полиции. Всего за пару дней она покорила сердца японцев, которая начали восторгаться ее красотой и поставили тысячи лайков под постом.

Некоторые подписчики в шутку просили арестовать их, а другие сожалели о том, что такую форму сотрудники правоохранительных органов не носят в их стране.

Выяснилось, что девушка живет в Москве и работает в конной полиции. Русскоязычные пользователи сети отметили ее запоминающуюся фамилию – Татьяна Зима. Dni.Ru решили не останавливаться на одной лишь красавице и составили фотогалерею с другими не менее прекрасными сотрудницами МВД.

поделиться

комментарии

567

Первый автогол на ЧМ-2018 нокаутировал сборную Марокко

Единственный мяч в игре был забит в свои же ворота

567

Египет пропустил Россию на первое место в ЧМ-2018

Соперники россиян провели первый матч в группе

567

Звезды яростно болели за сборную России

Знаменитости не остались в стороне от культового события

567
567
567

Самые колоритные болельщики чемпионата мира по футболу

В Москве открывается главный спортивный праздник планеты

567
567
567

Красавица Ходченкова затмила Собчак в "бабьем" платье

Актриса появилась на публике в стильном наряде

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

16-летние мальчики расплакались после связи с Цискаридзе

Возмущению юношей не было предела
Шоу-бизнес

Помолодела и похудела: роскошную Пугачеву приняли за подростка

Примадонна предстала в новом облике

Политика

Страшные тайны: Георгий Жуков
"Приглашаем в Крым": Поклонская поставила Трампу жесткий ультиматум
ЧМ-2018: гвоздь в крышку гроба "Большой семерки"
Оголодавшая Савченко молит Путина о пощаде

Шоу-бизнес

Говорухина похоронили рядом с Табаковым
"Ты уже не родишь!": Неутешительный вердикт Сати Казановой
Обнаженная Глюк’oZa возбудила россиян
Звезда "Дома-2" показала последствия жуткой операции

Проишествия

Бизнесмен отобрал у юной эскортницы миллион из-за плохого секса
Жестокое избиение беспомощного мужчины в Москве попало на видео
В Грузии толпа до полусмерти забила россиянина
В Москве раненная маньяком девочка с трудом заговорила

Lifestyle

Певицу Монеточку затянули в страшный скандал
Московский театр пережил невосполнимую потерю
Смертельное проклятие забирает актеров фильма "Любовь и голуби"
Умер автор хитов Киркорова
Шоу-бизнес

Ведущая Андреева оголилась в студии

Лицо Первого канала появилось перед камерами в необычном виде
Шоу-бизнес

Муж-бесстыдник Наташи Королевой ошеломил народ своими "орешками"

Сергей Глушко продемонстрировал накачанное тело
Шоу-бизнес

Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду

Ведущий был настроен очень решительно
Шоу-бизнес

Кузьмин назвал причину развода с молодой женой

Артист отметил, что его возлюбленная сильно изменилась

Гороскоп

Совет на выходные
Семенович обдурила всех своей грудью
Беглец Ургант присматривается к Америке после поездки в Израиль
Исход чемпионата мира по футболу предрешен

Фоторепортажи

Первый автогол на ЧМ-2018 нокаутировал сборную Марокко
Египет пропустил Россию на первое место в ЧМ-2018
Звезды яростно болели за сборную России
Красавица Аида Гарифуллина затмила Робби Уильямса на открытии ЧМ-2018

Спорт

Организаторы ЧМ-2018 удивились отсутствию зрителей на трибунах
Украина нашла способ сорвать ЧМ-2018
Раскрыта причина бегства Головина от мракобесия на "Пусть говорят"
Уругвай сделал подарок сборной России

Регионы

Жуткая трагедия в Новокузнецке потрясла Россию
Сирота из зависти зверски убил одноклассницу
Да будет свет: Крым приходит в себя после жуткого блэкаута
На Крымском мосту произошла трагедия
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru