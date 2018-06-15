Роналду с "утиными" губами упустил победу в самом важном матче

В Сочи завершился очередной матч группового этапа чемпионата мира по футболу. На поле встретились соседи: сборные Португалии и Испании.
Игра получилась результативной: команды забили шесть голов. Отличился и Криштиану Роналду: он формил хет-трик. Тем не менее команду это не спасло: самый важный матч группового этапа для обеих команд закончился ничьей.
Многие обратили внимание и на эксцентричное поведение нападающего. Он активно жестикулировал и даже, казалось, кривлялся, общаясь с соперниками и празднуя забитые мячи.
Репортерами удалось запечатлеть несколько необычных кадров. Лучшие снимки – в фоторепортаже Dni.Ru.
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