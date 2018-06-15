Первый автогол на ЧМ-2018 нокаутировал сборную Марокко

Иран обыграл Марокко благодаря автоголу на пятой добавленной минуте второго тайма. Таким образом, матч в Санкт-Петербурге закончился со счетом 0:1.

После подачи со штрафного мяч в свои ворота срезал нападающий африканцев Азиз Бухаддуз. Иран имел возможность забить и в основное время, но нападающий казанского "Рубина" Сердар Азмун не воспользовался выходом один на один с вратарем – тот смог отразить удар.

В свою очередь, Марокканцы имели больше опасных моментов. Полузащитник амстердамского "Аякса" красиво пробил в угол, но иранский вратарь перевел мяч на угловой.

В итоге Иран занял первую строчку в группе B. Следующий матч в ней сыграют Испания и Португалия. Игра состоится 15 июня в 21:00.