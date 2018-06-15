Звезды яростно болели за сборную России

Накануне, 14 июня, в Москве стартовал Чемпионат мира по футболу. В матче-открытии сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Отечественные знаменитости оказались яростными болельщиками, что продемонстрировали в соцсетях.
Матч завершился со счетом 5:0
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