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Июнь 15, 2018
просмотры: 123

Звезды яростно болели за сборную России

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Накануне, 14 июня, в Москве стартовал Чемпионат мира по футболу. В матче-открытии сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Отечественные знаменитости оказались яростными болельщиками, что продемонстрировали в соцсетях.

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