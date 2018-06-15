Египет пропустил Россию на первое место в ЧМ-2018

Уругвай и Египет, являющиеся соперниками сборной России в группе А на ЧМ-2018, провели очную встречу. Матч состоялся на стадионе "Екатеринбург Арена" в столице Урала. В безликой игре, которая плавно шла к ничейному исходу, победу в итоге праздновали южноамериканцы. Точный удар Хосе Хименеса на 90-й минуте принес победу своей команде со счетом 1:0.
Таким образом Уругвай и Россия стали лидерами в группе, имея по три очка. За счет большего количества забитых мячей отечественные футболисты располагаются на первом месте. Отметим, россияне уже в следующем матче могут гарантировать себе выход в 1/8 финала, если обыграют Египет. Игра состоится 19 июня на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге.
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