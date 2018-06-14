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Июнь 14, 2018
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Как Россия громила саудитов на чемпионате мира

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Сборная Россия с триумфом завершила первый матч группового этапа чемпионата мира по футболу. Игра-открытие состоялась в Москве: в "Лужниках" россияне сразились с саудитами.

Матч завершился разгромом. Сборная России заколотила пять мячей: отличились Юрий Газинский, Дмитрий Черышев (дубль), Артем Дзюба и Александр Головин. Игроки Саудовской Аравии распечатать ворота Акинфеева так и не смогли.

Россияне прочно заняли первое место в группе. Лучшие кадры матча – в фоторепортаже Dni.Ru.

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