Как Россия громила саудитов на чемпионате мира

Сборная Россия с триумфом завершила первый матч группового этапа чемпионата мира по футболу. Игра-открытие состоялась в Москве: в "Лужниках" россияне сразились с саудитами.
Матч завершился разгромом. Сборная России заколотила пять мячей: отличились Юрий Газинский, Дмитрий Черышев (дубль), Артем Дзюба и Александр Головин. Игроки Саудовской Аравии распечатать ворота Акинфеева так и не смогли.
Россияне прочно заняли первое место в группе. Лучшие кадры матча – в фоторепортаже Dni.Ru.
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