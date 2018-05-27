"Чудо в перьях": Нюша показала прелести на красной дорожке

В Москве прошла церемония вручения премии RU.TV. На торжественном мероприятии собрались все звезды российской эстрады.

Среди них оказалась и певица Нюша. Она прошлась по красной ковровой дорожке в коротком нежно-розовом платье, чем привела в восторг поклонников. Наряд не только позволял продемонстрировать шикарные ноги, но и открывал вид на упругую грудь исполнительницы.

Некоторым фасон платья показался несколько необычным. "Чудо в перьях!:) Держись, ты еще победишь!" – написал один из пользователей на личной странице Нюши в социальной сети Instagram. Dni.Ru публикуют лучшие снимки с мероприятия.