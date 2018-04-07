Первый юбилей Платона: как справляется отец-одиночка Шепелев

Сыну Жанны Фриске Платону 7 апреля исполняется пять лет. Мальчик уже три года растет без мамы. Отец Платона – телеведущий Дмитрий Шепелев – окружил малыша огромной любовью и заботой. Интересные путешествия, прогулки, книги и игрушки – папа делает все, чтобы Платон рос счастливым.
Однако, не всегда выходит так, как планирует Дмитрий. В этом году на день рождения сына Шепелев организовал большой сюрприз – путешествие в парк развлечений Леголэнд, где малыша ждали торт со свечками, шарики и прочие полагающиеся в этот день приятные моменты. Но в последний момент телеведущий был вынужден отменить поездку из-за болезни сына: Платон внезапно простудился.
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