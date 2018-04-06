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Апрель 6, 2018
просмотры: 123

Роскошная Волочкова отдыхает в лучшем отеле Таиланда

567

Анастасия Волочкова вместе с матерью и дочкой Ариадной отдыхает в Таиланде, по ее словам, в одном из лучших отелей. Балерина с завидной регулярностью радует многочисленных подписчиков отпускными фотографиями, на которых запечатлена в любимых крошечных бикини и даже без.

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