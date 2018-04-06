Первые переселенцы по программе реновации обживают новые квартиры

В феврале 2017 года президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину очистить город от морально и физически устаревшего жилья. Так был дан старт масштабной программе реновации.

Ровно через год замысел стал реальностью. Москвичи начали переезжать из ветхих домов в новое, комфортное жилье, отвечающее всем современным стандартам.

Пионером в этом деле стал район Северное Измайлово. Жители хрушевок переселяются в дом на улице 5-я Парковая, 62Б. Корреспонденту Dni.Ru удалось побывать в одной из квартир.