Первые переселенцы по программе реновации обживают новые квартиры

В феврале 2017 года президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину очистить город от морально и физически устаревшего жилья. Так был дан старт масштабной программе реновации.
Ровно через год замысел стал реальностью. Москвичи начали переезжать из ветхих домов в новое, комфортное жилье, отвечающее всем современным стандартам.
Пионером в этом деле стал район Северное Измайлово. Жители хрушевок переселяются в дом на улице 5-я Парковая, 62Б. Корреспонденту Dni.Ru удалось побывать в одной из квартир.
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