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ФОТОРЕПОРТАЖИ
Апрель 5, 2018
просмотры: 123

Похудевшая Бритни Спирс показала шикарную фигуру

567

Бритни Спирс стала всемирной знаменитостью, когда ей не было и 20 лет. Выскочив замуж за друга, а потом – за танцора из своего коллектива и быстренько родив двоих сыновей, певица попала в скандал, когда выяснилось, что муж ей неверен. Бритни, не сумев свыкнуться с реальностью, пустилась во все тяжкие: начала пить, постриглась на лысо и скандалила с журналистами. Неизвестно, что стало причиной, однако в какой-то момент Спирс пришла в себя и занялась фигурой, которая была далека от идеальных параметров. Сейчас певица снова счастлива в любви и дружит со спортом. Бритни буквально вернулась к тому весу, в котором когда-то покорила мир. Говорят, и новый брак не за горами.

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