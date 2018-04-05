Роскошные снимки "Мисс фитнес-бикини" Николь Ковальчук

Жена известного российского хоккеиста Ильи Ковальчука Николь стала победительницей конкурса "Мисс фитнес-бикини". Мать четверых детей похвасталась в социальных сетях медалью и кубком, которые завоевала на состязаниях по бодибилдингу. Подписчики поздравили барышню с новой вершиной и попросили выкладывать больше откровенных фото.