Роскошные снимки "Мисс фитнес-бикини" Николь Ковальчук

Жена известного российского хоккеиста Ильи Ковальчука Николь стала победительницей конкурса "Мисс фитнес-бикини". Мать четверых детей похвасталась в социальных сетях медалью и кубком, которые завоевала на состязаниях по бодибилдингу. Подписчики поздравили барышню с новой вершиной и попросили выкладывать больше откровенных фото.
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