Шикарная жизнь невесты российского футболиста

Капитан московского "Динамо" Антон Шунин сделал предложение ангелу Victoria’s Secret, победительнице шоу "Топ-модель по-русски" Екатерине Григорьевой. Спортсмен подарил возлюбленной кольцо с огромным бриллиантом. Девушка не устояла и ответила "да".

Роман Шунина и Григорьевой начался в 2016 году. Катя гордится своим избранником и часто публикует в соцсетях совместные фото с ним. Для модели, как и для футболиста, этот брак станет вторым. Ранее Шунин встречался с моделью Аленой Шишковой, у спортсмена также подрастает сын от первого союза. Катя была замужем за военным.

