Бледанс в нежном платье поразила молодостью и красотой

В Москве подвели итоги X Всероссийского фестиваля элегантности и таланта "Мини Мисс и Мини Мистер России 2018" и VIII Международного фестиваля талантов "Гордость Нации 2018" с участием юных дарований из Москвы и регионов. Дети в возрасте от четырех до 16 лет из 16 городов состязались в мастерстве презентации национальных костюмов и вечерних нарядов, демонстрировали свои таланты перед взыскательным звездным жюри.
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