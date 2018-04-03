Бледанс в нежном платье поразила молодостью и красотой

В Москве подвели итоги X Всероссийского фестиваля элегантности и таланта "Мини Мисс и Мини Мистер России 2018" и VIII Международного фестиваля талантов "Гордость Нации 2018" с участием юных дарований из Москвы и регионов. Дети в возрасте от четырех до 16 лет из 16 городов состязались в мастерстве презентации национальных костюмов и вечерних нарядов, демонстрировали свои таланты перед взыскательным звездным жюри.