Красавица-дочь Кирилла Сафонова поразила своими ягодками

22-летняя дочь актера Кирилла Сафонова от первого брака Анастасия порадовала подписчиков новым фото, на котором запечатлена топлес. Dni.ru решили обратить внимание читателей на то, что и в одежде девушка выглядит великолепно. А ее ягодки, как некоторые комментаторы окрестили маленькую грудь модели, лишь придают ей дополнительный шарм.