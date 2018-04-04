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Апрель 4, 2018
просмотры: 123

Красавица-дочь Кирилла Сафонова поразила своими ягодками

567

22-летняя дочь актера Кирилла Сафонова от первого брака Анастасия порадовала подписчиков новым фото, на котором запечатлена топлес. Dni.ru решили обратить внимание читателей на то, что и в одежде девушка выглядит великолепно. А ее ягодки, как некоторые комментаторы окрестили маленькую грудь модели, лишь придают ей дополнительный шарм.

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