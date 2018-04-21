Какой запомнилась звезда фильма "Любовь и голуби" Нина Дорошина

Нина Дорошина умерла в Москве. Ей было 83 года. Артистка в последние годы страдала сразу от нескольких заливании. У нее имелись проблемы с сердцем и ногами.

Зрители навсегда запомнят Дорошина по роли в комедии "Любовь и голуби". В культовой картине она сыграла Надежду — жену главного героя.