Самая сексапильная девушка Instagram оголилась для фото

Самой сексуальной звездой Instagram по версии журнала Playboy в Мексике стала колумбийка Каролина Рамирес. Она возглавила топ-50 самых красивых блогеров соцсети.
На ее аккаунт подписано около 100 тысяч человек, количество фанатов девушки неуклонно растет изо дня в день. Эротическое издание поместило барышню на обложку последнего выпуска. Читатели Dni.Ru теперь тоже могут насладится красотой латиноамериканки.
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