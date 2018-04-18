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Апрель 18, 2018
просмотры: 123

Самая сексапильная девушка Instagram оголилась для фото

567

Самой сексуальной звездой Instagram по версии журнала Playboy в Мексике стала колумбийка Каролина Рамирес. Она возглавила топ-50 самых красивых блогеров соцсети.

На ее аккаунт подписано около 100 тысяч человек, количество фанатов девушки неуклонно растет изо дня в день. Эротическое издание поместило барышню на обложку последнего выпуска. Читатели Dni.Ru теперь тоже могут насладится красотой латиноамериканки. 

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