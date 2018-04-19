Восхитительная Бузова показала округлившийся живот

В Москве состоялся гала-ужин музыкальной премии телеканала МУЗ-ТВ. на мероприятии присутствовало множество отечественных знаменитостей. Особенно выделилась Ольга Бузова. Поющая ведущая вышла в свет в весьма провокационном платье. Наряд настолько обтянул красотку, что продемонстрировал всем ее живот, который та тщательно прячет на фото в своем Instagram. Впрочем, очевидно, что дело не в беременности, а в плотном ужине.