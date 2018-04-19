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Апрель 19, 2018
просмотры: 123

Восхитительная Бузова показала округлившийся живот

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В Москве состоялся гала-ужин музыкальной премии телеканала МУЗ-ТВ. на мероприятии присутствовало множество отечественных знаменитостей. Особенно выделилась Ольга Бузова. Поющая ведущая вышла в свет в весьма провокационном платье. Наряд настолько обтянул красотку, что продемонстрировал всем ее живот, который та тщательно прячет на фото в своем Instagram. Впрочем, очевидно, что дело не в беременности, а в плотном ужине.

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