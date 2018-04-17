Лариса Долина удивила формами

В одном из престижных залов Москвы – Crocus City Hall – состоялся концерт "Авторадио: 25 лет – LIVE!". Самая популярная столичная радиостанция отметила четвертьвековой юбилей вместе с друзьями и слушателями! В четырехчасовом концерте участвовали главные российские исполнители. Особый же интерес вызвало платье 62-летней Ларисы Долиной, подчеркивающее фигуру артситки.
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