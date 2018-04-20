50-летняя Ольга Кабо оказалась красивее молодой иностранной актрисы

В столице прошла церемония открытия Московского международного фестиваля. Для этого престижного мероприятия отечественные и зарубежные знаменитости как следует постарались: выбрали самые красивые наряды и самые дорогие украшения. Звездой красной дорожки стала 37-летняя иностранная актриса Бланка Бланко, облаченная в шикарный белоснежный наряд. Однако она была в центре внимания лишь до тех пор, пока журналисты не приметили отечественную актрису – 50-летнюю Ольгу Кабо, которая тоже выбрала белый наряд. Артистка буквально потрясла работников СМИ своей формой и видом.