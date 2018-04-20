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Апрель 20, 2018
просмотры: 123

Бесформенная Безрукова пришла к Михалкову

567

В Москве начал свою работу юбилейный 40-й Московский международный кинофестиваль. На церемонии открытия появилось множество отечественных и зарубежных знаменитостей. Гостей встречал президент смотра Никита Михалков. Особо выделилась актриса Ирина Безрукова. Обладательница великолепной фигуры, на сей раз артистка появилась на красной дорожке в светлом свободном платье, не сковывающем движений.

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