Бесформенная Безрукова пришла к Михалкову

В Москве начал свою работу юбилейный 40-й Московский международный кинофестиваль. На церемонии открытия появилось множество отечественных и зарубежных знаменитостей. Гостей встречал президент смотра Никита Михалков. Особо выделилась актриса Ирина Безрукова. Обладательница великолепной фигуры, на сей раз артистка появилась на красной дорожке в светлом свободном платье, не сковывающем движений.
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